O primeiro árbitro em uma final de Copa do Mundo em 1930, no Uruguai. A final foi entre Argentina e Uruguai. A primeira Copa do Mundo FIFA foi realizada em 1930, no Uruguai. A partida final aconteceu em 30 de julho de 1930, no Estádio Centenário de Montevidéu. O árbitro da final entre Uruguai e Argentina foi Jean Langenus, da Bélgica. O Uruguai venceu a partida por 4 a 2, tornando-se o primeiro campeão da Copa do Mundo.