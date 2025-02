MARCOS DIAS É O NOVO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MUNDO NOVO

Denominada ACEMN, a Associação Comercial e Empresarial de Mundo Novo tem novo presidente: Marcos Dias, que sucede a advogada Paula Ferro, após dois anos de gestão

Marcos Dias é filho do empresario Deusdete Henrique Duas (Casa do Estudante), assumiu o comando da ACEMN na sexta-feira, 21, acompanhado de bons nomes na diretoria, dentre tantos, o bem-sucedido Wanderley Rankel, da empresa Makel – Materiais de Construção, ocupando o cargo de vice-presidente da Entidade. É bom salientar que Wanderley Rankel foi presidente durante dez anos, entre os anos de 2005 a 2015, com absoluta liderança.

Marcos foi eleito, em chapa única, com 38 votos a favor e apenas 1 contra. O novo presidente assumiu agradecendo aos companheiros que estão adentrando nesta nova etapa junto a ele e afirmou que se comprometerá por completo. Em discurso, lembrou a participação dos pais, Deusdete e Dolores, em sua vida pessoal e nos negócios.

Aproximadamente 100 pessoas participaram no ato da posse da diretoria na noite de sexta-feira, contando com representante do SEBRAE e do presidente da Federação das associações comerciais e empresariais de MS, FIEMS, Alfredo Junior.

A prefeita Rosária Lucca Andrade se fez presente, com vibrante discurso no evento cultural. Também esteve presente o vereador Pinduca, presidente do Legislativo Municipal, além de outros vereadores.

A Associação Comercial e Empresarial de Mundo Novo, que existe desde o dia 2 de outubro de 1977, sob a presidência de Said Rafeh, tem 130 associados atualmente.

A nova gestão da ACEMN tem os seguintes integrantes, para uma gestão de dois anos:

Presidente – Marcos Dias; Vice-presidente – Wanderley Rankel; Secretária – Shirley Barbizan; Tesoureiro – César Henrique Gusmão; Dir. de Comércio – Regis Luiz Cordeiro; Dir. de Industria – Celeste Socoloski; Dir. de Patrimônio – Julio Alexandre Ivantes; Dir. Social – Nivaldo Batista Marques; Mulher Empresária – Tais Maiara da Rosa; Conselheiros Fiscais – Tiago Tavares Botelho, Jakson Montalvão e Willian Ferreira de Batista.