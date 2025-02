ANDRADINA E NOVA ANDRADINA: REI DO GADO

A fundação de Andradina foi idealizada em 1932 pelo fazendeiro Antônio Joaquim de Moura Andrade, conhecido como o “Rei do Gado”, maior criador de gado do Brasil na época.

A construção do novo ramal ferroviário, chamado Variante, que conectava as estações de Araçatuba e Três Lagoas na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) deu oportunidades, surgiram diversos povoados que, mais tarde, se tornaram cidades. Essa iniciativa foi impulsionada pela necessidade de superar os desafios do antigo traçado da linha da NOB, conhecido posteriormente como Ramal Araçatuba–Lussanvira (atualmente Pereira Barreto). O traçado antigo, concluído em 1910, passava próximo ao Rio Tietê, em uma região suscetível à malária e distante das terras altas, mais adequadas ao cultivo de café. O café, por sua vez, era escoado por ferrovias rumo ao porto de Santos. A Variante passava pela Fazenda Guanabara, propriedade de Moura Andrade, e seguia em direção ao Mato Grosso do Sul.