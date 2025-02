CONSTRUÇÃO DE PISTAS PELO GOVERNO, AJUDA A COMBATER FOGO NO PANTANAL

Aeródromos serão construídos em fazendas situadas na Serra do Amolar e na Nhecolândia

Os últimos anos de combate intenso aos incêndios florestais que devastaram o Pantanal mostraram que o desafio não se resume ao enfrentamento ao fogo no solo, com tem sido feito de forma heroica pelos bombeiros e brigadas voluntárias. O acesso às regiões inóspitas ou distantes e sem estradas dificulta as ações de controle e prevenção ao fogo no bioma.

Como parte do planejamento que já está sendo implementado para as ações preventivas e de enfrentamento ao período crítico da longa e severa estiagem na região, o governador Eduardo Riedel autorizou a construção de duas pistas para pouso de aeronaves no meio do Pantanal. Para os estrategistas do Corpo de Bombeiros, a logística é fundamental para o sucesso das operações na fase aguda dos incêndios.

Os aeródromos com pistas pavimentadas serão construídos na fazenda Novo Horizonte, sub-região da Nhecolâdia, distante 90 km por estrada a leste de Corumbá, e no Porto São Pedro, situado da Serra do Amolar, uma das regiões mais preservadas do ecossistema pantaneiro. As duas propriedades já possuem pistas de grama para pequenas aeronaves e estão localizadas em pontos estratégicos.