‘GRUPO MUFFATO’ ANUNCIA CHEGADA A GUAÍRA

Novo empreendimento vai operar com a bandeira Max Atacadista e deve ser inaugurado neste semestre

Nesta terça-feira, 4, foi lançado, oficialmente, o “Max Atacadista Guaíra”. O projeto apresentado no local da obra, contou com a presença do prefeito Gileade Osti, cujo evento aconteceu às 10h. É o primeiro empreendimento do “Grupo Muffato” na cidade e vai operar com a bandeira de atacarejo Max.

Os investimentos iniciais somam aproximadamente 40 milhões de reais e devem resultar na geração de 250 empregos diretos, além das oportunidades indiretas geradas pela ativação de toda a cadeia fornecedora. Interessados em trabalhar no novo atacarejo já podem fazer seu cadastro pela plataforma grupomuffatovagas.gupy.io ou diretamente na Agência do Trabalhador da cidade de Guaíra.

O Max Guaíra terá mais de 10 mil metros quadrados de área construída e será erguido no trecho urbano da BR-163, à rua Oswaldo Cruz, uma região de fácil acesso para atender a cidade e adjacências. A previsão é que o atacarejo entre em funcionamento ainda neste semestre, para atender uma microrregião importante no extremo noroeste do Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul e fronteira com o Paraguai.

De acordo com Ederson Muffato, diretor do Grupo Muffato, “é motivo de grande satisfação chegar a Guaíra, uma cidade que se destaca cada vez mais como polo econômico na região noroeste. Queremos somar, com geração de empregos, investimentos e, em breve, com a oferta de uma modalidade de compras vantajosas para a comunidade.”

O prefeito Gileade Osti destaca a importância de investimentos como este para Guaíra: “Trabalhamos pelo desenvolvimento da cidade e pela qualidade de vida da população. Por isso, estamos muito felizes em receber o “Grupo Muffato”, que vai trazer um atacarejo moderno, que já está gerando negócios na região e vai proporcionar também economia e empregos.”

Sobre o MAX Atacadista:

O Max Atacadista é a bandeira de atacarejo do “Grupo Muffato”, que permite ao consumidor comprar mais produtos pagando menos, por meio da oferta do preço de atacado direto ao consumidor. No Max, a economia vale para a dona de casa, para o transformador e para o pequeno comerciante.

O “Grupo Muffato” está entre as maiores redes varejistas do país. Opera com as bandeiras Super Muffato ‘varejo’ e Max Atacadista ‘atacarejo’, além de outros serviços e negócios. A rede atua em 50 cidades do Paraná e interior de São Paulo e emprega aproximadamente 23 mil colaboradores diretos.