CÂMARA DE VEREADORES DE IGUATEMI RETOMA SESSÕES ORDINÁRIAS NESTA SEGUNDA-FEIRA

Após um período de recesso, a Câmara Municipal de Iguatemi retomará suas atividades legislativas com a realização da primeira Sessão Ordinária de 2025, nessa segunda-feira, 3, com início às 18h30. No dia 1 de janeiro aconteceu uma Sessão Solene para posse dos Vereadores, do Prefeito reeleito, Lídio Ledesma e da Vice-prefeita, Patrícia Margatto. Na ocasião, foi feita a eleição da Presidência da Câmara e da Mesa Diretora. Aberta ao público, a plenária terá a votação dos primeiros requerimentos do ano e indicações. A Sessão, também será transmitida ao vivo pelas redes sociais

O novo Presidente eleito para o biênio 25 e 26, Jesus Milane de Santana, convida toda a população para acompanhar os trabalhos do legislativo. Comunica Também, a mudança dos dias das Sessões. Anteriormente, elas eram realizadas nas terças-feiras, mas, a agora elas acontecerão nas segundas-feiras à noite. De acordo com o Presidente e os demais Vereadores, a mudança facilita a cobertura das sessões pelas redes sociais e poderá atrair a atenção dos cidadãos para uma maior participação no plenário.