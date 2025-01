AMBULÂNCIA FOI ENTREGUE AO P.A ‘SANTA ROSA’, EM ITAQUIRAÍ

Na quarta-feira, 15, a comunidade do P.A ‘Santa Rosa’, recebeu uma excelente notícia. O Posto de Saúde do P.A. Santa Rosa foi contemplado com uma nova ambulância 0KM, modelo Hilux 4×4, equipada para atender às necessidades de transporte de pacientes em situações de urgência e emergência. Além disso, o Posto de Saúde do MST também recebeu um veículo de grande porte, ampliando significativamente a capacidade de atendimento da região.

A entrega das novas ambulâncias é uma ação importante do poder público, que busca melhorar o acesso da população aos serviços de saúde de qualidade, principalmente em áreas mais distantes e de difícil acesso. A Hilux 4×4, uma das mais modernas e resistentes, foi escolhida devido à sua robustez e capacidade de trafegar por terrenos acidentados, oferecendo segurança e conforto para os pacientes e profissionais da saúde durante os deslocamentos.

A ambulância destinada ao P.A. ‘Santa Rosa’ é um reforço essencial para o atendimento de saúde na região, que tem se expandido constantemente. Com a chegada do novo veículo, o Posto de Saúde poderá contar com um transporte de alta performance, capaz de agilizar o atendimento às emergências, evitando possíveis complicações pela demora no deslocamento.

A entrega das ambulâncias é um reflexo do compromisso da Secretaria de Saúde em investir em melhorias para o Sistema Único de Saúde “SUS” e garantir que os moradores do Complexo Santo Antônio e arredores possam contar com a infraestrutura necessária para cuidados médicos. Essa ação não apenas amplia a frota de veículos, mas também melhora a qualidade dos serviços prestados, tornando o atendimento mais rápido, eficaz e seguro.