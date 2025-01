ATIVIDADES LEGISLATIVAS COMEÇAM NESTE DIA 20, EM MUNDO NOVO

Segunda-feira, 20 de janeiro. A Câmara Municipal de Mundo Novo retomou suas atividades legislativas sob o comando do presidente Jefferson Cavalcante. A reabertura marca o início de um novo período de trabalho para os vereadores e servidores, com foco na transparência e no diálogo com a população.

O atendimento ao público ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30. A partir do dia 3 de fevereiro, os horários serão ajustados para garantir uma maior dinâmica nas atividades. O expediente será realizado das 7h30 às 11h e das 13h às 17h, com sessões ordinárias iniciando às 19h. As reuniões serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais e pelo site oficial da Câmara, ampliando o acesso da população ao trabalho legislativo.

Nos outros dias da semana, o atendimento seguirá das 7h30 às 11h30. O presidente Jefferson Cavalcante reforça a importância da participação popular e convida os moradores do Mundo Novo para acompanhar as sessões e fiscalizar o trabalho dos vereadores.

“Queremos fortalecer a relação entre o Legislativo e a comunidade, garantindo que todos tenham voz nas decisões que impactam nossa cidade”, destacou Cavalcante.