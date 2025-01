BARBOSINHA EM MUNDO NOVO: OBRAS DE R$ 16,5 MILHÕES

O governador em exercício de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosinha, encerrou sua visita ao Cone Sul do estado com um evento em Mundo Novo. O ato político, realizado no Anfiteatro Municipal Dorcelina Folador, contou com a presença de diversas autoridades locais, incluindo a prefeita Rosária Lucca Andrade, do PSDB, o vice-prefeito Evaldo Carlos , do PSD, o presidente da Câmara Municipal, Jeferson Pinduca, do MDB, além dos vereadores Jader Moreira, do MDB), Elcio, do Podemos, Ravini, do Podemos, Neguinha do PT, Gessé Ferreira, do PSDB, ex-prefeito Valdomiro Sobrinho, do PSDB, atual secretário municipal de Relações Institucionais e o prefeito de Itaquiraí, Talles Tomazelli, do PSDB, futuro presidente da Assomasul.

O destaque do evento foi o descerramento de placas que marcaram a entrega de importantes obras no município, somando R$ 16,5 milhões em investimentos. As inaugurações incluem a implantação asfáltica e drenagem de águas pluviais em várias ruas, o recapeamento de 43 quadras nos bairros Fleck e São Jorge, e a construção do Polo Recreativo Vanderval Queiroz Vieira. Além disso, a pavimentação da estrada João Soares também foi concluída, beneficiando a mobilidade da população local.

A prefeita Rosária Lucca Andrade expressou gratidão pelo apoio do governo estadual: “Mundo Novo se transformou nos últimos oito anos graças aos governos de Azambuja e Riedel. Estamos entre os dez municípios com melhor expectativa de crescimento do estado”, destacou, mencionando a crescente presença da empresa Novo Mundo Alimentos como exemplo desse progresso.

Em seu discurso, Barbosinha agradeceu a acolhida e elogiou o trabalho das autoridades municipais, citando Rosária como uma inspiração de liderança. Ele também destacou a segurança pública no estado, ressaltando que Mato Grosso do Sul é o estado mais seguro do Brasil, apesar de ser o maior em extensão territorial com mais de 1.600 km de fronteira.

“Em um estado com esse tamanho, nossa segurança é um exemplo para o país. Mato Grosso do Sul está prestes a alcançar o maior crescimento econômico do Brasil, superando a meta nacional”, afirmou Barbosinha.

O governador Eduardo Riedel retornará ao cargo na próxima segunda-feira, 14, após um período de férias. Enquanto isso, o governador em exercício continua sua agenda no estado, com nova visita programada para Figueirão nesta sexta-feira, 9.