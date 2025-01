GOVERNADOR BARBOSINHA GARANTIU QUE ‘ITAQUIRAÍ TERÁ CORPO DE BOMBEIROS”

O município de Itaquiraí terá ‘Corporação do Corpo de Bombeiros”

O desejo dos itaquiraienses vem de muito tempo, aguardando a implantação dessa importante Corporação que, a partir de já fará parte da história do município de Itaquiraí.

O governador em exercício, José Carlos Barbosinha esteve em 2024 para diálogo com o prefeito Thalles Tomazelli e, próximo das assinaturas finais de filiação partidária ao PSDB. O prefeito Thalles Tomazelli garante que “quase 1 milhão de reais serão investidos no local.

Thalles recebe novamente Barbosinha, para a assinatura da ordem de serviço, que dará inicio à obra no próximo dia 15. A obra deverá ter a durabilidade de seis meses. O governador em exercício disse durante a reunião com todos:

“A segurança pública do MS é a melhor do Brasil. Antigamente os Bombeiros tinham viaturas precárias e hoje se tem uma grande revolução na organização”.

O governador em exercício – assume durante as férias do governador Eduardo Riedel, do PSDB – citou Itaquiraí e o governador Riedel:

“Será uma grande importância para o município de Itaquiraí também. Hoje, com essa ação, se traduz em municipalismo. Para mim é orgulho representar o Governador do porte de Riedel, que dá uma dimensão ao MS a nível internacional. O mundo olha diferente ao nosso estado”.