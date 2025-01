DÍVIDA DE NAVIRAÍ SUPERA A CIFRA DE 15 MILHÕES DE REAIS

O novo prefeito de Naviraí, Rodrigo Sacuno (PL), assumiu o cargo com salário dobrado (R$ 18 mil para R$ 35 mil), mas encontrou rombo de R$ 15 milhões nos cofres municipais. O aumento salarial, que já é questionado em ação popular na Justiça, foi aprovado no ano passado, antes de ele chegar ao comando do Poder Executivo.

O balanço das finanças mostra que a nova gestão recebeu a prefeitura com R$ 17.229.012,84 em dívidas. E somente R$ 2.206.926,53 de recursos próprios em caixa. Portanto, rombo de R$ 15.022.086,31. “A retenção na folha de pagamentos de valores que foram descontados dos servidores, mas não repassados aos bancos, relativos aos consignados, Cassems e INSS somam uma dívida de R$ 5.491.560,42. Identificamos também a despesa com a Previdência vencida em dezembro, não paga e nem empenhada, sendo mais R$ 3.490.000,00”, disse o chefe do Poder Executivo durante coletiva de imprensa.

Nesta quinta-feira (dia 9), em entrevista ao Campo Grande News, o prefeito afirma que vai diminuir despesas com pessoal e renegociar com credores. Ele descartou medidas como reduzir expediente ou paralisar obra da prefeitura.

“Não tem nenhuma obra com recurso próprio rodando. Exoneramos muitos cargos comissionados. E vamos nomear somente o necessário. Não temos insumos para a saúde e a nossa maior preocupação é com a folha de pagamento. Mas vamos ter que trocar o pneu com o carro andando”, destaca o prefeito.

Sobre o reajuste no salário, Rodrigo, que era vereador em 2024, afirma que se absteve de votar o projeto na Câmara Municipal de Naviraí. Segundo ele, quem deveria ter vetado era a então prefeita, Rhaiza Matos (PSDB).

Para o atual prefeito, o valor de R$ 35 mil não é exorbitante. E, inclusive, estaria alinhado ao pagamento feito aos colegas de cidades vizinhas, mas menores do que Naviraí, como Ivinhema, Rio Brilhante e Jateí.

“Sou advogado, precisei abrir mão do meu escritório, abrindo mão de uma receita particular. E tem o tamanho da responsabilidade que assumi. Não vejo como exorbitante. E está nas mãos do Judiciário. Acho que é mais uma questão politiqueira do que, de fato, alguém que queira defender o que é certo ou errado”, afirma Rodrigo.

O salário de R$ 35 mil para prefeito e de R$ 18 mil para vice em Naviraí foi publicado no dia 17 de dezembro.

(Aline dos Santos | 09/01/2025 08:56)