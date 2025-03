Droga apreendida em comboio some antes de ser incinerada em Salto Del Guairá

Cerca de 770 quilos de maconha apreendidos pela Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) no comboio pertencente ao narcotraficante paraguaio Felipe Santiago Acosta, o “Macho”, desapareceram. É o que relata a juíza Rosarito Montanía, responsável pela supervisão, nesta quinta-feira (13).

Conforme o jornal ABC Color, a magistrada alega que a droga foi transportada até a base da Senad, onde “[…] foi cuidadosamente armazenada sob a custódia de um agente especial”. No entanto, durante a pesagem pré-incineração, foi constatado o desaparecimento de 20 tabletes, o que resultou na perda de 770 quilos

Ainda de acordo com a imprensa local, as autoridades paraguaias já iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias do desaparecimento da droga. As possibilidades de falha no processo de segurança ou envolvimento de outras pessoas estão sendo analisadas.

O carregamento de 14,9 toneladas de maconha foi apreendido no dia 23 de fevereiro em uma operação da agência antidrogas, da Força de Tarefa Conjunta e do Ministério Público, na região de Salto del Guairá, próximo a Mundo Novo — cidade sul-mato-grossense situada a 463 quilômetros de Campo Grande.

Entenda — O comboio de nove veículos foi interceptado pelos agentes após percorrer mais de 120 quilômetros sem fiscalização, segundo a Polícia Nacional do Paraguai, que, no fim do mês passado, anunciou o afastamento de onze delegados dos territórios onde a droga “caminhou” sem ser averiguada.

Os delegados afastados incluem Walter Rolando Romero Zárate, da delegacia de Yby Pyta, e Walter Adolfo Fernandez Amarilla, da 24ª Subdelegacia de Britez Kue, entre outros. A corregedoria da Polícia Nacional disse em nota que iniciará investigações sobre a falha no combate ao tráfico de drogas.

Ao todo, foram 14.290 quilos de maconha apreendidos dentro dos nove veículos encontrados na região da Rota PY03. Os ocupantes dos carros fugiram após perseguição policial, pulando no Rio Piratiy e atravessando uma área de mata às margens da rodovia. Eles foram abordados pela polícia na região da fronteira com Mundo Novo. A equipe tentou parar os veículos no km 5 da rodovia, mas eles não obedeceram à ordem de parada. Houve perseguição, e os traficantes entraram em uma estrada rural, momento em que abandonaram os carros.

Alguns ocupantes dos veículos pularam no rio, e outros fugiram para uma área de mata. Foram feitas buscas na região, mas ninguém foi encontrado. Nos veículos, foram encontrados os fardos de drogas, que pesaram 14,2 toneladas. Até o momento, foram apreendidas três lanchas, quatro caminhonetes (três Hillux e uma S-10), três SUVs Toyota Fortuner, um Toyota Allion, uma picape Fiat Strada e diversos documentos de carros.

A droga pertence ao traficante “Macho”, conhecido na região de Salto del Guairá como um bandido violento e um dos principais chefes do tráfico. Ele está desaparecido desde dezembro de 2023.