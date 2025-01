NOVA GESTÃO DA ACIAG TEM URGÊNCIA PARA ENCAMINHAR PROJETOS

A nova gestão da Associação Comercial e Empresarial de Guaíra (ACIAG) iniciou sua jornada com foco no desenvolvimento regional e na resolução de problemas econômicos locais.

Durante a posse da nova diretoria, a cidade recebeu Reni Fernandes, presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná (CACIOPAR), que reforçou seu compromisso com as demandas da região.

Em seu discurso, Sabrina Aquino, presidente da ACIAG, destacou a urgência em resolver questões como a problemática das demarcação de terras produtivas e a repactuação dos royalties do Lago de Itaipu.

Para a presidente, a união de esforços será crucial para garantir avanços concretos nas pautas que impactam diretamente a economia local.