UM NOVO CAPÍTULO NA HISTÓRIA DE GUAÍRA. GILEADE OSTI E LUÍS CARLOS LIMA SERÃO OS ARTÍFICES DA NOVA GESTÃO

Na noite de quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, Guaíra viveu um momento histórico com a realização da Sessão Solene de Posse dos eleitos nas eleições de 2024. O evento, promovido pela Câmara Municipal, marcou o início de um novo ciclo na gestão municipal, com a posse do prefeito Gileade Osti e do vice-prefeito Luis Carlos Lima, conhecido como Luis Ferroquina, ambos eleitos com 10.432 votos válidos.

Após oito anos de administração sob a liderança do empresário, o advogado e economista Heraldo Trento, o município inicia uma nova fase, que mantém a continuidade de projetos bem-sucedidos, e também traz novas expectativas com a chegada de Gileade Osti à chefia do Executivo.

Gileade, carinhosamente chamado de “Gile”, iniciou sua trajetória no serviço público em 2013, na Diretoria de Tecnologia do município, área homologada à sua formação acadêmica. Desde então, a sua atuação foi marcada por passagens em setores estratégicos como Cultura, Turismo e Chefia de Gabinete. Gile também foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Guaíra, além de ocupar o cargo de vice-prefeito desde 2021 ao lado de Heraldo Trento.

Na cerimônia, Gile viveu momentos de emoção ao receber o carinho de familiares, amigos, apoiadores e autoridades públicas. Em seu discurso, ressaltou a importância do legado deixado por Heraldo e o compromisso de sua gestão com a continuidade e evolução dos projetos que transformam Guaíra.

O vice-prefeito Luís Ferroquina traz consigo um legado familiar de dedicação ao serviço público. Filho de Josefino Xavier de Lima, que foi vereador e servidor municipal na área de infraestrutura, Luís aprendeu desde cedo a amar sua cidade. Desde 2013, atuou em diversas áreas da administração, como a Diretoria de Obras e a Secretaria de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente. Sua trajetória inclui ainda um mandato como vereador, no qual obteve uma das votações mais expressivas do município.

“Carrego comigo a paixão por servir à cidade, algo que aprendi com meu pai. Esse amor pelo serviço público é a base de tudo que faço”, declarou Ferroquina.

Na mesma sessão, foram empossados ​​os 11 vereadores eleitos e realizada a votação para a Mesa Diretiva da Câmara para o biênio 2025-2026. A vereadora Tereza Camilo dos Santos foi eleita presidente, com Keila Marta Francisco como vice-presidente, Cristiane Giangarelli como secretária e o Pastor Gilmar Soares como segundo secretário. Também tomaram posse Mirele Cetto Leite, Joana Carlos Hartkopf, Karina Bach, Givanildo Tirolti, Claudemir Delfino, Adriano Richter e Valberto Paixão, que emocionaram o público com discursos marcados por compromisso e gratidão.

A cerimônia também foi marcada por uma homenagem ao ex-prefeito Heraldo Trento, tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo Municipal. Em sua fala, Gileade destacou o papel de Heraldo como mentor e líder, e enfatizou que o sucesso da gestão atual é fruto de um planejamento sólido e generoso.

“Trabalhar ao lado de Heraldo foi uma verdadeira escola. Ele nos preparou para continuar seu legado de excelência em gestão pública. Sempre seremos gratos”, disse o novo prefeito.

Em seu discurso de despedida, Heraldo Trento emocionou-se ao agradecer à família, aos secretários que integraram sua gestão, às associações, conselhos e toda a população de Guaíra. “Foi um governo de continuidade, pautado pelo trabalho conjunto e pela visão de um município mais forte e próspero”, afirmou.

O evento lotou a plenária da Câmara Municipal. A cerimônia simbolizou a transição de mandatos e o compromisso renovador com o futuro de Guaíra, guiado por líderes experientes e dedicados ao desenvolvimento da cidade.

Com um governo de continuidade e inovação, Guaíra dá as boas-vindas a uma nova fase de sua história administrativa.