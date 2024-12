GABRIEL KLASMANN ACREDITA QUE TERÁ 7 VOTOS DE COLEGAS NO LEGISLATIVO DE JAPORÃ

O vice-prefeito de Japorã, Gabriel Klasmann (PSDB), acredita em até 7 votos para a sua eleição para presidente do Legislativo no próximo dia primeiro

Dentre os seis vereadores eleitos pela base do futuro prefeito Vitor ‘Malaquias’ (PSDB), quatro fecharam com Gabriel, o que já é suficiente para a sua vitória. No entanto, ele citou que ainda acredita no voto do atual presidente do Legislativo, Antônio ‘Carlinhos’, e de mais um vereador eleito pela chapa de oposição.

A eleição da mesa diretora deve ocorrer no dia primeiro próximo. O horário e local ainda não foi definido, o que, segundo Carlinhos (PSDB), deve ocorrer até o dia 20 deste mês.

Carlinhos cita ‘facada nas costas’

O atual presidente da Câmara Municipal não ficou nada contente com a escolha do grupo em prol do atual vice-prefeito. Ele citou ‘facada nas costas do grupo’ e que gostaria de continuar à frente do comando da Câmara.

“Não vejo meritocracia…fui o vereador mais votado do grupo. A diferença para o Gabriel ficar fora foi de três votos, então se o PT tivesse feito três votos mais lá, teria eleito mais um do PT”, explicou Carlinhos, citando que não vai votar no nome escolhido.

Outra situação seria a impossibilidade legal de Carlinhos assumir um terceiro mandato como presidente, mesmo em outra legislatura. O atual presidente refuta este argumento, citando que uma consulta ao Jurídico, advogado Carlos Rogério, foi feita e “não haveria impedimento”.

Gabriel já foi vice-prefeito por três vezes – uma de Vanderlei Bispo e duas de Paulo Franjotti (PSDB) – e disse que o fato de ter sido preterido na disputa como opção para prefeito na base do prefeito Paulão não é problema:

“Entendo que a função pública, ou o poder, ele nos é dado para servir. Então, a gente não ocupou o espaço de prefeito, mas vamos estar trabalhando, contribuindo pra continuar servindo a comunidade de Japorã”, encerrou.

Jandaia Caetano/Tv Sobrinho