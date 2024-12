A TRAJETÓRIA DO VEREADOR PAULO LOURENÇO NA PRESIDÊNCIA DA CASA DE LEIS DE MUNDO NOVO

Paulo Lourenço, presidente da Câmara Municipal de Mundo Novo, se prepara para encerrar seu ciclo de liderança no próximo dia 31 de dezembro. Durante seus três mandatos à frente do Legislativo, ele se dedicou a realizar melhorias significativas na infraestrutura e no funcionamento da Câmara, sempre com o foco no bem-estar da comunidade. Em uma entrevista exclusiva, Lourenço compartilhou suas principais realizações e reafirmou sua confiança no futuro da cidade.

“Durante esses anos, nossa prioridade sempre foi o bem de Mundo Novo e sua população. Fui privilegiado em ter o apoio de 11 vereadores que trabalharam incansavelmente ao meu lado, buscando sempre o melhor para nossa cidade”, destacou Lourenço. Entre as realizações mais notáveis estão a reforma do prédio da Câmara, a aquisição de ar condicionado para a sala dos vereadores, secretaria e plenário, e a substituição das cadeiras do plenário. Além disso, a aquisição de um prédio ao lado da Câmara permitirá a construção de novos gabinetes, proporcionando melhores condições para o atendimento aos vereadores e à população. O projeto para a execução dessa obra já foi aprovado e ficará a cargo do próximo presidente da Câmara. Além disso, realizamos o concurso público que não acontecia havia décadas.

Outro feito histórico foi a devolução de recursos ao Executivo Municipal. Pela primeira vez na história do Legislativo de Mundo Novo, a Câmara devolveu cerca de 2 milhões de reais ao município. “Essa devolução foi possível graças ao trabalho conjunto dos vereadores e à administração responsável dos recursos”, afirmou o presidente, ressaltando o caráter inédito da ação.

Lourenço também enfatizou a importância de manter o suporte para que os vereadores buscassem recursos para a cidade. Sob sua liderança, a Câmara atingiu um recorde de emendas estaduais e federais, trazendo mais investimentos para a região.

“Não estou me despedindo da política, mas sim me afastando temporariamente da presidência da Câmara. Tenho a certeza de que continuarei contribuindo com o novo governo que assume em 2025”, declarou Lourenço, reforçando que sua trajetória política está longe de terminar. “Não é um adeus, é um até breve.”

Paulo Lourenço deixa a presidência da Câmara Municipal de Mundo Novo com a sensação de dever cumprido e com a certeza de que sua gestão contribuiu de forma significativa para o progresso da cidade e o bem-estar de sua população.