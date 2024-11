ACEN INDICA LISTA TRÍPLICE AO PREFEITO ELEITO DE NAVIRAÍ, RODRIGO SACUNO. ‘MANO’ FOI O ESCOLHIDO PARA DIRIGIR A PASTA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O futuro governo de Naviraí inovou e, na tarde desta sexta-feira, 29, numa decisão absolutamente inédita e estratégica, escolhendo um dos futuros secretários da Gestão 2025-2028, após indicação de três nomes sugeridos pela diretoria da ACEN – Associação Comercial e Empresarial de Naviraí.

O prefeito eleito, advogado Rodrigo Massuo Sacuno, do PL, optou pelo nome de José Antônio Cordeiro Leal, o Mano, para ser o Gerente Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Turismo do município.

O anúncio oficial feito na Sala de Reuniões da ACEN, contou com as participações do presidente da ACEN, Natael da Silva; diretores da ACEN, Antônio Simões Diniz, Leomárcio Leite de Oliveira e Antônio Fransual M. Moreira; vereador Rodrigo Sacuno; vice-prefeita eleita Telma Minari; vereador reeleito Mário Francisco Nelvo (ex-presidente da ACEN); Vanderlei Chagas, advogada Fernanda Barrueco e advogado Fauze Walid Selem.

MERITOCRACIA

Durante a campanha eleitoral, Rodrigo Sacuno afirmou que escolheria seus secretários do 1º escalão da Prefeitura por meritocracia. Acrescentou que a sociedade organizada iria indicar um de seus gerentes. Eleito prefeito, ele cumpriu a meta e abriu para a ACEN apresentar uma lista tríplice. Dentre os três nomes sugeridos, a escolha recaiu sobre o ex-presidente da ACEN, e empresário de sucesso, Mano.

“A Gerência de Desenvolvimento Econômica é uma secretaria estratégica para o crescimento do município. Vai ter importância maior dentro de nosso futuro governo. É responsável por garantir instrumentos necessários para o aumento de receitas e geração de empregos. Por isso, após analisar cada um dos nomes, o perfil que mais nos agradou, embora todos apresentados têm as qualidades necessárias, foi o do Mano”, afirmou Rodrigo Sacuno ao justificar sua decisão.

Durante a reunião na ACEN, todos os diretores foram unânimes em avalizar o nome de Mano e, sobretudo, reiterar que irão apoiá-lo no novo desafio. “Com a participação da sociedade, a chance de dar certo é muito maior”, observou Natael, presidente da ACEN. “O desenvolvimento trará benefício para todos. Agradeço a confiança e vamos trabalhar muito”, garantiu Mano. Todos os presentes desejaram sucesso ao futuro secretário.

Fonte: Roney Minella, de Panorama