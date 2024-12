MUNDO NOVO TERÁ NATAL ILUMINADO COM ARTISTAS DA ITAIPU BINACIONAL

‘Energia de Natal’, o grupo se apresentará no dia 22 de dezembro na Praça Oscar Zandavalli, com este tema

O Governo de Mundo Novo, através do departamento de Cultura, informou que o Natal Iluminado 2024 está com atração definida para o dia 22 de dezembro (um domingo), na Praça Oscar Zandavalli, às 20h.

O evento terá apresentação do grupo de artistas da Itaipu Binacional com o tema ‘Energia de Natal – Celebre a Magia dos Encontros’. Em 2023 o espetáculo foi realizado na ‘Carreta do Natal’, também da Itaipu, e este ano deve ocorrer da mesma forma.

Em relação a decoração natalina, o Centro do município está sendo decorado com arabescos, bolas, sinos etc. nas árvores e nos canteiros.

Todas as rotatórias da Avenida JK e Avenida Brasil também receberão as luzes. A Praça Oscar Zandavalli e o Porto Isabel também devem ser decorados.

O departamento de Cultura teve parceria da secretaria de Infraestrutura e outros servidores para a confecção das peças natalinas; foram cerca de 100 peças construídas em outubro.

Welligton Cavalheri, diretor de Cultura, também informou que haverá o cinema itinerante, mas que ainda deve definir o dia e o espaço conforme a previsão do tempo.

Carina Yano/Semcos