Governo de MS defende agro sustentável e estratégias para impulsionar setor

O governador Eduardo Riedel participou da abertura do Fiap (Fórum Internacional da Agropecuária), que acontece nesta segunda-feira (9), em Cuiabá (MT). Durante o evento ele defendeu um agro sustentável, com ações que possam reduzir a distância do mercado global. Além disto citou a importância de definir um posicionamento estratégico do Brasil para o setor.

“Estamos aqui buscando respostas e entender a complexidade do setor e ao mesmo tempo formular um posicionamento estratégico do país, que nos levem a mesma direção, acredito que este é o propósito do Fiap. Assim cada vez mais diminua a distância entre aquilo que somos e o mercado global”, descreveu o governador.