Alexandria foi uma cidade egípcia construída por Alexandre, o Grande. Ali, existia a Biblioteca com 700 mil volumes, 300 a.C. Totalmente destruída no ano de 642 por ordem do segundo califa muçulmano, Omar Ibn Al-Khattab. A destruição da Biblioteca de Alexandria foi um dos erros fatais da Humanidade. Apenas foram poupados os livros de Aristóteles, sendo os demais queimados em banhos da cidade. A atual Biblioteca de Alexandria possui um acervo de 240 mil volumes, mas tem espaço para armazenar 4 milhões de livros. As maiores bibliotecas estão nos Estados Unidos, a Biblioteca do Congresso, com 18 milhões de volumes, e na França, a Biblioteca nacional, com 12 milhões de volumes. Para Ptolomeu III, na Biblioteca de Alexandria estava a sua verdadeira riqueza.