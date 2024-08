SUICÍDIO, JAMAIS!

Um dia após o meu suicídio, eu me apaixonei pelo meu marido ao vê-lo chorando no chão do meu quarto, abraçando minha camiseta suja de sangue com minhas fotos espalhadas ao seu redor. Eu vi tanto amor em seus olhos!

Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto meus pais me amavam, por mais que muitas vezes eles fossem durões. Em meio a tanta tristeza, eles falavam com os olhos cheios de lágrimas o quanto sentiam orgulho de mim e o quanto eu era sensível com o próximo!

Um dia após o meu suicídio, vi que o meu cachorro ‘Zé Bob’ era mais incrível do que eu podia imaginar. Toda vez que alguém saia do elevador, ele corria para a porta esperando por mim e, ao ver que não era eu, ele deitava na frente da porta e continuava a me esperar.

Um dia após o meu suicídio, eu me encantei pelos meus irmãos ao vê-los sentados na sala com os olhos cheios de lágrimas. Eles lembravam das vezes em que brincávamos na nossa linda infância, uma época boa.

Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto era querida e amada por aquele grande amigo. Ele estava olhando nossas fotos juntos, e lembrando de todos os nossos momentos. Ele chorava por não ter me encontrado todas vezes que insisti.

Um dia após o meu suicídio, senti que era importante para muitos amigos. Eles estavam se culpando por não terem feito nada. Já de noite, fui até o ‘necrotério’ encontrar o meu corpo. Aquilo me incomodou. Olhei para mim e disse: “Tantos sonhos que tínhamos, tantos amores, tanta gente para conhecer.” Você tinha pessoas que te amavam e mesmo assim, jogou tudo para o alto. Graças a Deus, isso foi só um sonho! Você ainda está aqui e pode mudar a sua vida para sempre.

Ela não é tão ruim como parece. Existem pessoas que te amam, que te querem por perto. Dê mais uma chance para a vida e as pessoas que estão ao teu lado. Existe cura para a dor, se abra com alguém. Você já superou tantas coisas, tente mais uma, e não se mate!