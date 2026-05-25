Câmara de Mundo Novo sedia apresentação do Programa “Jovens para o Futuro” focado em qualificação e segurança na fronteira

A Câmara Municipal de Vereadores de Mundo Novo foi palco, na manhã desta segunda-feira (25), da apresentação do Programa “Jovens para o Futuro”. A iniciativa pioneira reuniu parlamentares, o Poder Executivo e lideranças civis com o objetivo de construir as bases da legislação municipal necessária para a implementação definitiva e permanente do programa na cidade.

Idealizado originalmente no biênio 2019/2020, o projeto ganha agora força total com o suporte técnico e o aporte financeiro do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG). A reunião de trabalho na Casa de Leis contou com a participação ativa da equipe do CONSEG, representada pela presidente Cleonice e Paula Ferro, do Secretário Adjunto de Indústria, Comércio e Turismo, Marcos Eustáquio, além de representantes da Casa do Trabalhador, da Associação Comercial e Industrial de Mundo Novo (ACEIMN) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Qualificação, Renda e Segurança Pública

O “Jovens para o Futuro” nasce como um programa piloto inédito em termos de abrangência regional. Amparado pela Lei Federal da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000), o projeto visa capacitar jovens de 14 a 24 anos, unindo a prática profissional dentro das empresas locais a uma sólida formação teórica. O modelo assegura todos os direitos trabalhistas e previdenciários especiais tanto para os estudantes quanto para as organizações parceiras.

Por se tratar de uma região de fronteira, o programa ganha um forte contorno de política de segurança pública preventiva, justificando o protagonismo do CONSEG. A falta de oportunidades locais historicamente torna a juventude vulnerável ao aliciamento para o tráfico e o descaminho de mercadorias. O “Jovens para o Futuro” surge justamente como uma rede de acolhimento e amparo, oferecendo uma alternativa digna por meio do emprego e da renda.

Estímulo às Empresas Locais e Apoio do Legislativo

Outro gargalo que o programa visa solucionar é a escassez de mão de obra qualificada no comércio e na indústria de Mundo Novo. Para que as empresas possam absorver essa demanda com tranquilidade, as entidades buscam o aval do Poder Público e do Legislativo para garantir benefícios e seguridade jurídica aos empresários que contratarem os jovens participantes.

Os vereadores presentes na reunião validaram a proposta nesta etapa inicial, demonstrando total apoio à construção das pontes legais e institucionais que transformarão o projeto em uma política de Estado perene.

Os organizadores e representantes das entidades presentes agradeceram publicamente o acolhimento da Câmara Municipal de Vereadores de Mundo Novo e reforçaram que a união entre o Legislativo, o Executivo e o setor produtivo será o divisor de águas para o futuro social e econômico de toda a região.