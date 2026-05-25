BMW roubada é recuperada pela Guarda Municipal em Guaíra

Uma BMW X1 roubada foi recuperada pela Guarda Municipal na madrugada de sábado (23), em Guaíra. O veículo havia sido levado na cidade de Boa Vista da Aparecida e teria entrado no município pouco antes da localização.

Conforme as informações, equipes da Guarda Municipal iniciaram patrulhamento após receberem informações sobre o roubo da SUV. O veículo foi encontrado por volta das 5h, na Rua dos Cravos, no bairro Jardim Guaíra.

A BMW estava destravada e sem as chaves, sendo necessária a utilização de guincho para a remoção do automóvel. Durante buscas nas proximidades, os agentes encontraram dois pares de tênis e uma calça abandonados. Um dos tênis estava embaixo do carro e outro foi localizado em frente a uma residência de esquina. Os objetos e as marcas de barro nos calçados e nos tapetes do veículo indicariam o trajeto percorrido pelos autores após abandonarem o automóvel.

Dentro da BMW ainda foram encontrados diversos pertences, entre eles máquina de solda, violão, parafusadeira, mochila com itens pessoais, perfume e um copo térmico.

O veículo recuperado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra para os procedimentos cabíveis e posterior devolução ao proprietário.

Com informações: Ponto da Notícia