PM prende ladrão e recupera objetos em Mundo Novo, ms

Mundo Novo (MS) – Policiais Militares lotados na Companhia da Polícia Militar de Mundo Novo, efetuaram na madrugada de domingo (24), no bairro São Jorge a prisão de um homem de 38 anos, que momentos antes havia furtado vários objetos da casa de um senhor no Bairro Berneck e de seu filho que mora ao lado.

Flagrado por uma das vítimas, o homem que possui extensa ficha criminal, e que aparentava estar sob efeito de drogas, disse ser membro de uma facção criminosa de origem Paulista e ameaçou a vítima de morte.

Ele então fugiu e foi capturado pelos militares, em outra região da cidade.

A maior parte dos objetos levados, foram recuperados, faltando apenas um botijão de gás.

Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia, para as demais providências.