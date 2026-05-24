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24/05/2026
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    PM prende ladrão e recupera objetos em Mundo Novo, ms

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Mundo Novo (MS) – Policiais Militares lotados na Companhia da Polícia Militar de Mundo Novo, efetuaram na madrugada de domingo (24), no bairro São Jorge a prisão de um homem de 38 anos, que momentos antes havia furtado vários objetos da casa de um senhor no Bairro Berneck e de seu filho que mora ao lado.
    Flagrado por uma das vítimas, o homem que possui extensa ficha criminal, e que aparentava estar sob efeito de drogas, disse ser membro de uma facção criminosa de origem Paulista e ameaçou a vítima de morte.
    Ele então fugiu e foi capturado pelos militares, em outra região da cidade.
    A maior parte dos objetos levados, foram recuperados, faltando apenas um botijão de gás.
    Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia, para as demais providências.
    Com informações Polícia Militar de Mundo Novo, ms
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