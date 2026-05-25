Adolescente de 15 anos mata o próprio pai em Cascavel, PR

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite de sábado (23) após matar o próprio pai no bairro Santa Felicidade, em Cascavel. O caso ocorreu em uma residência na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança e mobilizou equipes de segurança.

A vítima foi identificada como Esnemar Gura da Silva, de 33 anos. Ele foi encontrado já sem vida após sofrer ferimentos provocados por arma branca dentro da residência. O chamado de emergência acionou equipes de socorro e a Polícia Militar.

Profissionais do Siate chegaram ao local rapidamente. No entanto, apenas puderam constatar o óbito da vítima ainda na residência. A morte foi confirmada antes do encaminhamento hospitalar.

Segundo informações apuradas no local, o principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima. O adolescente foi apreendido pela Polícia Militar ainda na cena da ocorrência.

A área foi isolada para o trabalho das equipes de investigação e da perícia criminal. A ação permitiu a preservação do local para análise técnica dos vestígios.

A Polícia Científica do Paraná foi acionada para realizar os levantamentos periciais. O corpo da vítima foi recolhido para os procedimentos legais.

As circunstâncias do homicídio ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a motivação do crime.

Com informações: CGN