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    Motorista abandona carro com 300 quilos de maconha após fuga no interior de Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Cerca de 300 quilos de maconha foram apreendidos após uma perseguição policial na zona rural de Guaíra, no sábado (23), nas proximidades da Linha São José.
    Conforme as informações, policiais federais do NEPOM/PF, policiais militares do BPFron e policiais civis do GOA-PCPR realizavam patrulhamento em uma estrada vicinal que dá acesso a um porto clandestino quando visualizaram o automóvel Ford/Focus saindo em alta velocidade do local.
    Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor fugiu e, durante o acompanhamento, abandonou o veículo às margens da estrada, correndo em direção à mata. Apesar das buscas realizadas na região, ele não foi localizado.
    Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram diversos fardos de maconha, totalizando aproximadamente 300 quilos da droga.
    O veículo e o entorpecente apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos cabíveis.
    Com informações: Ponto da Notícia
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