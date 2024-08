 GANDHI, O PENSADOR INDIANO

Quando Mahatma Gandhi estudava Direito em Londres, seu professor Peters demonstrava aversão por ele. Mesmo assim, Gandhi nunca se deixou ‘abater’ e, frequentemente, enfrentava essa hostilidade.

Certa vez, ao almoçar na sala de jantar da universidade, Gandhi se sentou ao lado do professor Peters com sua bandeja. Com arrogância, Peters disse: “Estudante Gandhi, você não entende? Um porco e um pássaro não se sentam para comer juntos.” Gandhi, mantendo a compostura, respondeu: “Fique tranquilo, professor, eu vou voar!” E mudou de mesa.

Irritado, por se sentir ofendido, Peters decidiu se vingar no próximo exame. No entanto, Gandhi respondeu brilhantemente a todas as perguntas. Notro momento de provocação, o professor questionou: “Gandhi, se você encontrasse dois sacos na rua, um de sabedoria e outro de dinheiro, qual você levaria?” Gandhi respondeu prontamente: “Claro que o dinheiro, professor.” Peters, sorrindo, disse: “Eu, no seu lugar, teria abraçado a sabedoria. Não acha?” Gandhi respondeu:

“Cada um leva o que não tem, professor.” Furioso, o professor escreveu “IDIOTA” na folha de exame e a devolveu a Gandhi. Gandhi, calmamente, pegou a folha e, após alguns minutos, voltou ao professor, e disse: “Professor Peters, você assinou minha folha, mas não colocou a nota.”

Conclusão:

Se você permitir que uma ofensa te afete, ela te machucará. Mas se você não permitir, a ofensa retornará ao seu remetente. A decisão é de cada um.