Governo de Japorã atende agricultores familiares com transporte de cama de frango

A Administração de Japorã está atendendo mais uma demanda do setor produtivo do município. Desta vez, a Gestão “Amor por nosso povo”, por determinação do prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias), contempla os agricultores familiares com a entrega de “cama de frango”, um excelente adubo orgânico e poderoso condicionador do solo.

De acordo com as equipes da Sedama – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, dois caminhões basculantes estão atendendo na retirada do material orgânico nos aviários e entregando diretamente nas propriedades rurais da agricultura familiar.

O trabalho de transportes foi iniciado no último dia 11 de maio e, até o final da semana passada já havia entregue mais de 400 toneladas de cama de frango. “Cada caminhão retira 10 toneladas por vez. Simultaneamente, este adubo natural é levado até as áreas situadas nos assentamentos e sítios do município. Desta forma, a Prefeitura contribui diretamente com os agricultores tradicionais de Japorã”, explica o secretário da Sedama, Luiz da Silva Francisco (Luizão).

O prefeito Vitor Malaquias confirma que a iniciativa do Executivo de fornecer o transporte do adubo orgânico é um dos apoios e incentivo da Administração de Japorã às famílias da agricultura familiar. “A utilização da cama de frango substitui ou reduz a necessidade de comprar adubos químicos caros, melhora o solo, pois, a matéria orgânica atua na retenção de água na terra e, principalmente, estimula o crescimento rápido de hortaliças, frutas e pastagens. Por isso, atendemos os pedidos dos produtores, entendendo a importância do material no aumento da produtividade que, por último, significa mais renda aos agricultores”, observa Vitor Malaquias.