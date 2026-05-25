segunda-feira,
25/05/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesGoverno de Japorã atende agricultores familiares com transporte de cama de frango
    DestaqueNotíciasCidadesJaporãPolítica

    Governo de Japorã atende agricultores familiares com transporte de cama de frango

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Caminhões da Prefeitura já entregaram mais de 400 toneladas de adubo orgânico em incentivo aos produtores tradicionais
    A Administração de Japorã está atendendo mais uma demanda do setor produtivo do município. Desta vez, a Gestão “Amor por nosso povo”, por determinação do prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias), contempla os agricultores familiares com a entrega de “cama de frango”, um excelente adubo orgânico e poderoso condicionador do solo.
    De acordo com as equipes da Sedama – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, dois caminhões basculantes estão atendendo na retirada do material orgânico nos aviários e entregando diretamente nas propriedades rurais da agricultura familiar.
    O trabalho de transportes foi iniciado no último dia 11 de maio e, até o final da semana passada já havia entregue mais de 400 toneladas de cama de frango. “Cada caminhão retira 10 toneladas por vez. Simultaneamente, este adubo natural é levado até as áreas situadas nos assentamentos e sítios do município. Desta forma, a Prefeitura contribui diretamente com os agricultores tradicionais de Japorã”, explica o secretário da Sedama, Luiz da Silva Francisco (Luizão).
    O prefeito Vitor Malaquias confirma que a iniciativa do Executivo de fornecer o transporte do adubo orgânico é um dos apoios e incentivo da Administração de Japorã às famílias da agricultura familiar. “A utilização da cama de frango substitui ou reduz a necessidade de comprar adubos químicos caros, melhora o solo, pois, a matéria orgânica atua na retenção de água na terra e, principalmente, estimula o crescimento rápido de hortaliças, frutas e pastagens. Por isso, atendemos os pedidos dos produtores, entendendo a importância do material no aumento da produtividade que, por último, significa mais renda aos agricultores”, observa Vitor Malaquias.
    Artigo anterior
    Fim da escala 6×1: Entenda pontos que causam impasse em projeto
    Próximo artigo
    Câmara de Mundo Novo sedia apresentação do Programa “Jovens para o Futuro” focado em qualificação e segurança na fronteira

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: