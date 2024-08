QUATRO CHAPAS ‘MAJORITÁRIAS’ SÃO APROVADAS EM CONVENÇÃO, PARA A PREFEITURA DE NAVIRAÍ

Naviraí conta com quatro postulantes para a prefeitura municipal, cujas convenções já foram realizadas até o momento. Quatro chapas de candidaturas disputam as eleições deste ano rumo ao Executivo, no dia 6 de outubro. Eis os candidatos: Rhaiza Matos e Zelmo de Brida; Rodrigo Sacuno e Telma Minari; José Roberto Pinheiro e Professora Joana da Silva, e Jurandir e Alexandro.

Nos próximos dias começa a corrida ‘prá valer’ em busca de votos, junto ao eleitorado. As pesquisas de opinião pública, certamente, vão ‘apontar’ quem são os preferidos, e o que pensam os eleitores naviraienses. (Texto: Jota Oliveira – Naviraí Notícias, com adaptação do jornalista Jairo de Lima Alves).