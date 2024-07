EQUIPE DE MUNDO NOVO É CAMPEÃ DA 20ª COPA ASSOMASUL

Mundo Novo vence Copa Assomasul em casa e leva van avaliada em R$ 250 mil e R$ 18 mil em dinheiro

Mundo Novo conquistou o título da 20ª Copa Assomasul de Futebol, neste domingo, jogando no Estádio Toca do Urso, em Mundo Novo, e como prêmios recebe uma van do governo do estado – avaliada em R$ 250 mil – e R$ 18 mil em dinheiro, da Assomasul (Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul).

Na parte da manhã, vitória sobre Itaporã, por 3×2. No período da tarde, 1×0 sobre Nova Andradina. Na disputa do 3º Lugar, Campauã venceu nos pênaltis, após 2×2 no tempo normal. A torcida compareceu em bom número, com mais de 500 pessoas presentes.

Mundo Novo se tornou campeão pela primeira vez e agora participará anualmente da Copa dos Campeões da Assomasul, torneio realizado antes da temporada regular. A competição é disputa por funcionários públicos municipais e neste ano teve 60 municípios.

O prefeito Valdomiro Sobrinho confirmou que a van será endereçada para o Departamento Municipal de Esportes. Ele visitará o governo estadual, no caso, o secretário de Esporte, Marcelo Miranda, que prestigiou a final, para a assinatura do convênio.

Nova Andradina levou R$ 14 mil em dinheiro, Camapuã R$ 10 mil e Itaporã R$ 6 mil. Churrasco (Camapua) e Luiz Gonçalves (Nova Andradina) receberam R$ 1,5 mil cada um, como artilheiro e goleiro menos vazado, respectivamente.