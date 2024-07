CONVENÇÃO EM ELDORADO OFICIALIZOU CANDIDATURAS DE ZÉ MARTINS E MANINHO PARA A PREFEITURA

No domingo, 28, aconteceu na Câmara Municipal de Eldorado foi palco de uma convenção partidária que ficará marcada na memória dos presentes. Em um clima de alegria e entusiasmo, foi oficializada as candidaturas de Zé Martins para o cargo de prefeito e de Maninho como vice-prefeito, respectivamente.

A Câmara Municipal, completamente lotada, vibrava com a energia contagiante da população que compareceu em peso para manifestar seu apoio aos candidatos. “Foi visível o sentimento de esperança e desejo de mudança nos presentes. Eldorado precisa de um rumo melhor, por isso meu apoio é do Zé Martins e do Maninho”, declarou a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB).

Em seu discurso, Zé Martins que é o presidente da Câmara Municipal de Eldorado, destacou a importância da união e do trabalho em conjunto para transformar a cidade. “Estamos aqui para lutar por uma Eldorado mais justa, mais desenvolvida e com mais oportunidades para todos. Nosso governo será voltado para as pessoas, os jovens, crianças, mulheres e idosos. Queremos a transformação para melhor em todas as áreas do nosso município”, afirmou o pré-candidato, sendo fortemente aplaudido pelos presentes.

Maninho, por sua vez, reforçou o compromisso com o progresso e o bem-estar da comunidade. “Estamos prontos para enfrentar os desafios e trabalhar incansavelmente para que nossa cidade alcance todo o seu potencial”, disse o pré-candidato a vice-prefeito.

A convenção não apenas oficializou as pré-candidaturas, mas também serviu como um ponto de encontro para aqueles que acreditam em um futuro promissor para Eldorado. Em vídeo, o governador Eduardo Riedel e o ex-governador e presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja também manifestaram apoio aos pré-candidatos Zé Martins, Maninho e a todos os 30 postulantes ao cargo de vereador.

A homologação das pré-candidaturas em Eldorado, reuniu os partidos: PSDB, PL, União Brasil e Republicanos. Os pré-candidatos a vereador que foram oficializados fazem parte do PSDB, PSD, União Brasil e PL.

“A vontade de mudança e o apoio fervoroso a Zé Martins e Maninho indicam um novo capítulo na história política da cidade, onde a voz do povo ecoa com força e determinação”, afirmou a deputada Mara Caseiro.