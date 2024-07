“PESQUISA VAI DECIDIR PRÉ-CANDIDATO A VICE EM JAPORÃ”, afirma prefeito Paulo Franjotti

O presidente do PSDB do município de Japorã, Paulo César Franjotti, adotou a sistemática de que é a população que deve escolher quem serão os futuros candidatos a prefeito e vice para sucedê-lo no comando do Executivo a partir de janeiro de 2025. Desta forma, em maio do ano passado, todos os correligionários e partidários da situação que pretendiam ser candidatos a prefeito foram inseridos em uma lista e, a partir daquele mês, iniciaram a busca de apoio junto aos familiares, amigos e segmentos que atuam visando conquistar apoio.

A definição de quem seria o pré-candidato a prefeito seria e foi através de pesquisas eleitorais. Nove lideranças compuseram a lista, dentre eles, o vice-prefeito Gabriel José Klasmann, secretários municipais, vereadores da base de sustentação e lideranças de entidades e das comunidades organizadas.

Durante os últimos doze meses, todos os pretensos pré-candidatos se esforçaram e lutaram pela preferência da população. As pesquisas feitas junto ao eleitorado apontaram que o nome do então secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, Vitor Cunha da Rosa, só chamado de Malaquias, foi o que mais pontuou e teve a preferência dos eleitores. Assim, conquistou a vaga de pré-candidato à prefeito, com o aval de todos os demais que integraram a lista de nove nomes.

Walter, Aninha e Roberto Carlos disputam vaga de pré-candidato a vice-prefeito em Japorã – Na última segunda-feira (08-07), o presidente do PSDB lançou através das redes sociais, o mesmo método para escolher quem será o futuro pré-candidato a vice-prefeito. Estão concorrendo os vereadores, Walter José Silva (PT) e Ana Cristina Teodoro – Aninha (PSDB), e o capitão da Aldeia Porto Lindo, cacique Roberto Carlos (PSB).

Paulo César Franjotti justifica a decisão do diretório da Executiva do PSDB e partidos aliados, afirmando que, ao deixar a escolha a cargo da população, os futuros candidatos a prefeito e vice já entrarão na disputa eleitoral deste ano com o apoio popular. Por outro lado, ele considera que esta é a maneira mais democrática de todos pleitearem as vagas majoritárias, pois, podem concorrer com igualdade de condições. “Acredito que a pesquisa permite esta escolha democrática. Por isso, insistimos nesta sistemática deixando claro que estaríamos acatando as decisões do eleitor japoraense, e não estaríamos privilegiando nenhum nome. Quem vencer as pesquisas é o escolhido”, resumiu o presidente do PSDB de Japorã.