MUNDO NOVO PREMIADO:  DESTAQUE PELO 3ª LUGAR NA EDUCAÇÃO DE MS

Mundo Novo foi um dos destaques no evento da última segunda-feira (1°), realizado no Auditório Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, que premiou escolas e municípios no Programa MS Alfabetiza, através do Prêmio Escola Destaque MS.

Primeiro, o prefeito Valdomiro Sobrinho foi chamado ao palco para receber o prêmio de 3º Lugar dentre os 79 municípios, após avaliação estadual que colocou apenas quatro cidades com índice superior aos 80% com os alunos com o domínio da leitura e da escrita, alcançando meta prevista para 2030.

Na sequência, as 30 escolas premiadas, e que receberam R$ 80 mil cada uma como incentivo, foram anunciadas. Dentre as 288 escolas avaliadas, a Escola Municipal Terezinha Mendonça ficou com a 30ª colocação. A Escola Municipal Carlos Chagas ficou com a 15ª posição.

Além do prefeito Valdomiro Sobrinho, Mundo Novo esteve representado por uma comitiva liderada pela secretária municipal de Educação, Camila Rubim, que contou com diretoras, coordenadores e professoras.

Destaque também para a presença do governador Eduardo Riedel, secretário estadual de Educação, Hélio Daher, ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, senador Nelsinho Trad, deputado federal Geraldo Resende e deputados estaduais Paulo Duarte, Pedrossian Filho, Márcio Fernandes e Rinaldo Modesto.

Texto e fotos: Jandaia Caetano/Semcos