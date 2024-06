LICITAÇÃO FEITA PELO GOVERNO DE MUNDO NOVO TEM APROVAÇÃO DA AGESUL PARA RECAPEAMENTO, E OBRAS TERÃO INÍCIO DE IMEDIATO

Projeto foi ampliado e atenderá 74 quadras, quatro rotatórias, um cruzamento e dois retornos

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) aprovou a licitação feita pelo Governo de Mundo Novo para o recapeamento de mais de 70 quadras em vários bairros do município. A partir deste momento, o município está autorizado a fazer a ordem de serviço – o que deve ocorrer ainda nesta semana – para que a empresa inicie o trabalho.

A aprovação da Agesul aconteceu nesta terça-feira (25) e a licitação ocorreu no último dia 11. A Concrenavi, de Naviraí, venceu o processo licitatório com uma proposta de R$ 6.130.000,00. O projeto foi feito pela Infraestrutura do município, através do setor de Engenharia.

Com eram mais de R$ 7,5 milhões programados para o projeto, o valor excedente após a licitação, R$ 1.413.532,88, está sendo solicitado junto ao governo estadual para que possa ser investido em mais recuperação asfáltica para o município. O prefeito Valdomiro esteve na capital do estado nesta terça-feira e fez o pedido junto ao estado.

O projeto que iniciou com mais de 60 quadras foi ampliado e atenderá 74 quadras em sete bairros. Soma-se o recapeamento de quatro rotatórias, um cruzamento e dois retornos, totalizando 81 locais beneficiados.

Neste projeto, a exceção são os bairros São Jorge, que, ao lado do Fleck, recebeu 43 quadras de recapeamento em 2023 e 2024 (14 neste ano), e Vila Nova, que recebe pavimentação.

Fleck – Campo Grande;

Centro – JK, Voluntários da Pátria, rotatórias e Brasil;

Tapajós – Joaquim Nabuco, Porto Alegre, Castelo Branco, Adelino Dias, Filinto Muller, José Bonifácio, Pernambuco e Cleuzalina Lucca;

Copagril – Cuiabá; Marechal Floriano, Rui Barbosa, Barão de Mauá, Paraíba, Costa e Silva, Coxim e Salvador;

Universitário – Castelo Branco;

Itaipu – Borges de Campos e Terezinha;

Berneck – Padre Anchieta, Olavo Bilac, Mato Grosso e Natal.

(Jandaia Caetano/Semcos)