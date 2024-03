A TRAJETÓRIA DE RAUL TORRES & FLORÊNCIO

Raul Torres cantava em dupla com seu sobrinho Serrinha (Antenor Serra, ambos de Botucatu-SP), dupla essa que durou de 1937 a 1942. Após a separação da dupla com seu sobrinho, foi com Florêncio (João Batista Pinto. Barretos-SP) que Raul Torres passou a cantar em dupla.

Florêncio havia tentado conciliar a profissão de Farmacêutico com a carreira artística, no entanto, com a crescente popularidade que vinha adquirindo nas rádios onde se apresentava na Capital e no Interior, acabou largando definitivamente a farmácia, e passou a se dedicar integralmente à carreira artística.

Também eram frequentes as viagens de João Pacífico juntamente com Raul Torres e Florêncio ao Rio de Janeiro, onde gravavam seus discos.

A Música Caipira nessa época já vinha sendo chamada de “Música Sertaneja”, e dominava cerca de 40% do Mercado Fonográfico Brasileiro.

A dupla Torres e Florêncio atuou no mundo fonográfico por quase trinta anos, período durante o qual a dupla lançou dezenas de discos.

As primeiras gravações deles se deram em 1942, e dois anos depois a dupla se consagraria com dois grandes sucessos: as toadas “Cabocla Tereza” e “Pingo D’água” ambas de Raul Torres e João Pacífico.

Em 1945, Torres e Florêncio obtiveram talvez seu maior sucesso com a moda de viola “A Moda da Mula Preta”, também de Torres e João Pacífico, incluída até hoje entre os clássicos da música caipira.

A dupla Torres e Florêncio foi a fixadora de um estilo de canto com duas vozes mais médias e que foi o que mais influenciou outras duplas até o aparecimento de Tonico e Tinoco com um canto mais agudo.

As primeiras gravações da dupla Torres e Florêncio apresentam o modelo clássico de duplas caipiras com acompanhamento de violas no qual se destaca o toque refinado do violeiro Florêncio.

A maioria das composições gravadas pela dupla remete ao universo rural retratado em composições como “Pra lá da Porteira”, “Moça boiadeira”, “Rolinha cabocla” e outras, além das anteriormente citadas.

Boa parte dessas obras foi composta por João Pacífico, umas sozinho, e outras em parceria com Raul Torres. Em muitas gravações também, a dupla contou com a presença da sanfona de Emílio Rieli solando como uma espécie de terceira voz. Mas o destaque mesmo era a afinação da dupla, as vozes límpidas e claras e o ponteado da viola.

As modas e toadas gravadas pela dupla falam de boiadas e de colheitas, de árvores e fontes de água pura, de rolinhas e outros pássaros, de lua nova e de lua cheia, sem deixar de lado o humor para cantar questões que colocavam o caipira diante de novidades da cidade como “As Modas Femininas”, “A dama do Baralho”, e “Apelido dos Jogadores”, entre outras.

No repertório de Torres e Florêncio estão toadas, modas de viola, emboladas, rasqueados e cateretês, além de um ou outro samba-sertanejo.

Florêncio nasceu em Barretos, cidade que se destaca como aquela que abriga há mais de 50 anos a maior festa de peão de boiadeiro e dessa forma muitas das músicas gravadas pela dupla fazem referência a esse universo das boiadas.

Como é o caso da moda de viola “Mulher Baia”, de autoria do próprio Torres e que relata a dura travessia dum rio com o risco de perda da boiada.

Essa dupla era realmente tão afinada que Torres e Florêncio vieram a falecer em 1970, no momento em que a música popular de uma maneira geral vivenciava amplas transformações que tinham se iniciado há pelo menos uma década antes.

As próprias duplas começavam a buscar novas formas de atuação com a utilização cada vez maior de instrumentos eletrificados e com uma temática que se distanciava a passos largos daquela que seria considerada como tradicional da música caipira.

Dois anos depois, a gravadora Copacabana lançou um LP que em seu título resumiu perfeitamente o valor e a importância da dupla Torres e Florêncio: “O maior patrimônio da música sertaneja”.

Nesse disco, pode-se ouvir músicas emblemáticas do estilo da dupla e das qualidades vocais e instrumentais de Torres e Florêncio. Como por exemplo, na batucada “Mariazinha Criminosa”, de Raul Torres, que conta com vigoroso ponteado da viola de Florêncio.

Ou nas modas de viola “Mulher Baia” e “Casamento da Onça”, de Raul Torres e “Marica Criolinha”,de Florêncio, mostras de uma maneira de narrar histórias que remetem a um tempo em que os violeiros mais do que entreterem as pessoas eram narradores que levavam de um lugar para outro as histórias, verdadeiras ou não, que eram contadas e recontadas nas noites de luar. E nesse mister, poucas duplas podem se ombrear com Raul Torres e Florêncio.