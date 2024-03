IMORTAIS DA ACADEMIA DE LETRAS DE MS: RODAS E CHÁS COM PALESTRAS

“ABL na ASL: Palestras Imortais” é o tema dos encontros mensais que a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras estará promovendo durante o ano no auditório de sua sede, com cinco imortais acadêmicos da Academia Brasileira de Letras – ABL palestrando em Mato Grosso do Sul durante programações dos Chás e Rodas Acadêmicas da instituição. O projeto Palestras Imortais é decorrente de parceria entre a ASL e a Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul para difundir, estimular e valorizar a leitura e a educação.

Os imortais da ABL que estarão presentes ao longo do ano pelo projeto serão Ana Maria Machado, Antônio Torres, Arno Wehling, Godofredo de Oliveira Neto e Ricardo Cavaliere. Já ao longo do ano, nas Rodas Acadêmicas, estarão participando e palestrando os imortais da ASL Américo Calheiros, Ana Maria Bernardelli, Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros, Lenilde Ramos, Marisa Serrano, Raquel Naveira, Rubenio Marcelo, Sérgio Cruz e Sylvia Cesco, abordando e homenageando os trabalhos dos saudosos imortais que fizeram história na cultura do Estado: Maria da Glória Sá Rosa, Ulysses Serra, Hidelbrando Campestrini e Manoel de Barros.

O projeto começou a tomar forma no Festival América do Sul Pantanal 2023, em Corumbá, com reuniões entre o presidente da ASL, Henrique Alberto de Medeiros, o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Turismo – SETESC, Marcelo Ferreira Miranda, e o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – FCMS, Eduardo Mendes. No decorrer da análise de planejamentos, a FCMS decidiu o apoio à Literatura e às atividades paralelas ligadas às Belas Artes que a ASL vêm desenvolvendo nos Chás e Rodas Acadêmicas, com música e artes plásticas interligadas com as ações literoculturais.

“Incentivar as ações da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras nessa parceria é incentivar o pensamento crítico no Estado de todos aqueles interessados em difundir cultura”, afirmou Eduardo Mendes, diretor-presidente da FCMS, ao comentar os trabalhos a serem realizados. O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, informou que a agenda cultural das Rodas e Chás podem ao longo do ano sofrer alguma adequação em função de calendários, mas a princípio toda a programação está elaborada e praticamente confirmada. Henrique destacou que “é preciso também ressaltar a importância das participações mensais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS – e a Confraria SociArtista nos Chás e Rodas da Academia, abrilhantando as artes musicais e plásticas em conjunto com a literatura”.

As Rodas e os Chás Acadêmicos terão a seguinte programação ao longo de 2024:

Mês 03, dia 28 Março

Chá Acadêmico ABL com o imortal Arno Wheling

Mês 04, dia 25 Abril

Roda Acadêmica sobre Maria da Glória Sá Rosa

(com Américo Calheiros, Henrique de Medeiros e Marisa Serrano)

Mês 05, dia 30 Maio

Chá Acadêmico ABL com o imortal Antônio Torres

Mês 06, dia 27 Junho

Roda Acadêmica sobre Ulysses Serra

(com Ana Maria Bernardelli, Raquel Naveira e Rubenio Marcelo)

Mês 07, dia 25 Julho

Chá Acadêmico ABL com a imortal Ana Maria Machado

Mês 08, dia 29 Agosto

Roda Acadêmica sobre Hidelbrando Campestrini

(com Lenilde Ramos, Sérgio Cruz e Sylvia Cesco)

Mês 09, dia 26 Setembro

Chá Acadêmico ABL com o imortal Ricardo Cavaliere

Mês 10, dia 31 Outubro –

Roda Acadêmica sobre Manoel de Barros

(com Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros e Rubenio Marcelo)

Mês 11, dia 28 Novembro –

Chá Acadêmico ABL com o imortal Godofredo de Oliveira Neto

A ASL informou também que sua programação, que ainda terá outros eventos e cerimônias no decorrer de 2024, se encerra no dia 13 Dezembro ─ com a realização de sua já tradicional Cantata Natalina, tendo a participação de vários grupos de Corais sul-mato-grossenses.

ASL / Assessoria 20/03/2024