IDIOMA DO BRASIL, UMA NOVA PALAVRA

Nova palavra passa a fazer parte da Língua Portuguesa; veja qual

A nova palavra está relacionada com o ato de acessar páginas da internet por meio de login e senha. Descubra o termo que se tornou oficial no português.

Você sabia que, agora, temos uma nova palavra oficial na Língua Portuguesa? A decisão foi divulgada pela Academia Brasileira de Letras (ABL), levando em conta o critério de o termo passar a fazer uso corrente em nosso idioma. Ou seja, começamos a usar no dia a dia.

A palavra oficialmente reconhecida diz muito sobre os tempos modernos e a maneira que enxergamos a tecnologia. Com o passar do tempo, tivemos que adotar verbos diferentes para expressar atitudes que tomamos na internet e que não eram comuns em décadas anteriores.

Qual é a palavra que foi reconhecida como oficial no português?

A nova palavra está relacionada com o ato de acessar páginas da internet por meio de login e senha. Então, sim, o termo que virou oficial é “logar”, segundo a Academia Brasileira de Letras. Conforme explicamos, um dos principais critérios adotados é a recorrência do uso.

Afinal, o verbo logar e suas conjugações se tornaram comuns quando queremos obter acesso a algum site ou aplicativo que exige credenciais. A palavra se tornou o “novo normal” no vocabulário do cotidiano e, agora, foi reconhecida como palavra oficial da Língua Portuguesa.

Origem, evolução e novo significado da palavra

A palavra “logar” deriva do termo “log” que, por sua vez, tem origem no grego “logos”, significando “palavra” ou “discurso”. No contexto original, “log” referia-se a um pedaço de madeira usado para marcar algo, como um registro ou anotação.

Com o tempo, o termo evoluiu e adquiriu novos significados, adaptando-se aos avanços tecnológicos. No advento da computação, “logar” encontrou uma nova conotação.

Agora, não mais associado a troncos de madeira, o termo passou a representar o ato de entrar em um sistema ou plataforma online mediante a inserção de credenciais. Esta mudança de significado reflete não apenas a transformação da sociedade em direção a uma era digital.

Hoje, quando alguém menciona “logar”, imediatamente pensamos em entrar em uma conta de e-mail, rede social ou qualquer plataforma online. O ato de “logar” tornou-se uma parte recorrente de nossas vidas cotidianas, proporcionando acesso ao universo online.

Através desse simples gesto, nos conectamos a comunidades, informações e oportunidades globais.