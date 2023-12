NOITE DE AUTÓGRAFOS NA ESCOLA CARLOS CHAGAS

Alunos da Escola Carlos Chagas participaram da Noite de Autógrafos do ‘Meu Primeiro Livro’, em Mundo Nov o. Professora pioneira do projeto, Antônia Gonçalves, foi homenageada no evento

Na noite da última terça-feira (05), em Mundo Novo, aconteceu a Noite de Autógrafos do ‘Meu Primeiro Livro’, no Sinserv. O projeto foi feito por 104 alunos do 1º ano, da Escola Carlos Chagas.

A atividade consiste em que cada aluno produzisse seu próprio livro explicando a origem do próprio nome, junto com desenhos e acrósticos.

O acróstico é uma composição poética em que uma letra de cada verso forma, na vertical, outra palavra, podendo ser, entre outras coisas, outro nome, máxima ou conceito.

Além dos autógrafos, também aconteceram apresentações musicais, incluindo uma orquestra de violão com 18 alunos. O professor Edson Colorado realiza as aulas no Centro Cultural Bruno Fávaro.

A diretora da Escola Municipal Carlos Chagas, Junias Belmont, realizou uma homenagem para a professora pioneira no município e autora do projeto ‘Meu Primeiro Livro’, Antônia Gonçalves.

Estiveram presentes a vice-prefeita Rosária Andrade, a secretária de Educação, Camila Rubim, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Lourenço, diretoras dos centros de Educação Infantil e pais dos alunos.

Texto e fotos: Carina Yano/Semcos