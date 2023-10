Cinco siglas podem ficar sem representantes na Câmara de Campo Grande, com a janela partidária

Com mais da metade dos vereadores querendo mudar de sigla na janela partidária para concorrer às eleições de 2024 e fusões de siglas, alguns partidos podem ficar sem representantes na Câmara de Campo Grande.

A cada ano eleitoral, ocorre a chamada “janela partidária”, um prazo de 30 dias para que parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato. Esse período acontece seis meses antes do pleito, ou seja, entre março e abril de 2024.

Até lá, os parlamentares negociam com os partidos essas mudanças, em busca de maior vantagem no pleito, viabilidade eleitoral e apoio financeiro.

O Podemos tem duas cadeiras na Câmara, sendo dos vereadores Zé da Farmácia e Cloilson Pires. Ambos estão analisando qual partido seguirão, mas adiantam que não devem seguir no Podemos.

O Solidariedade tem apenas um vereador, o Papy, que também é presidente do partido. O parlamentar diz que disputará as eleições do próximo ano pelo PSDB.

Quem também deve perder a única cadeira que tem na Câmara é o PDT. O vereador Marcos Tabosa já anunciou que vai ir para o mesmo partido do presidente da Casa, o Carlos Augusto Borges, Carlão no PSB.

O PP, partido da Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, tem uma cadeira na Câmara, sendo a do Dr. Victor Rocha, que também já anunciou deixar o partido para se filiar ao PSDB.

Fusão

O Patriota ainda vive um drama na Casa de Leis. O partido tem duas cadeiras na Casa. O Edu Miranda já disse que deve deixar a sigla, mas Paulo Lands ainda aguarda a homologação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para definir o destino.

Em outubro de 2022, o Patriota e o PTB anunciaram que fariam uma fusão, resultando na criação do Mais Brasil. As duas legendas não atingiram a cláusula de barreira nas eleições gerais do ano passado e correm risco de ficar sem recursos dos fundos eleitoral e partidário.

O mesmo acontece com o PTB, que tem apenas um representante na Casa de Leis, o vereador William Maksoud. O parlamentar já adiantou que deve deixar o partido para disputar as eleições de 2024, mas não confirma qual sigla deve seguir.