Com gols de Mateus Cunha e Vini Jr, Brasil vence o Haiti e vira líder do grupo

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Primeiro tempo
Incomodado com o futebol e com o resultado da estreia, Ancelotti fez duas mudanças em relação ao empate contra Marrocos para o jogo contra o Haiti. Danilo na lateral direita – saiu Ibañez – e Matheus Cunha no ataque – saiu Igor Thiago.
Os primeiros 20 minutos foram de muita iniciativa do Brasil, mas pouca inspiração. A Seleção finalizara apenas duas vezes – as duas com Vini sendo bloqueado e sem perigo. Mas Cunha abriu o placar depois de começar tudo numa roubada de bola. O lance teve bela participação em passe de Bruno Guimarães e jogada com Vini Jr.
O gol aliviou a Seleção. Raphinha ainda perdeu boa chance antes de Cunha fazer o segundo dele. Foi em mais uma roubada de bola, desta vez de Paquetá, que desarmou Casimir e passou para Vini. Ele deu ótima bola para o camisa 9 fuzilar: 2 a 0.
Nos acréscimos, Paquetá fintou no meio e lançou para Vini. O camisa 7 do Brasil anotou o segundo dele na Copa, o terceiro do Brasil contra o Haiti.
Primeiro tempo
Incomodado com o futebol e com o resultado da estreia, Ancelotti fez duas mudanças em relação ao empate contra Marrocos para o jogo contra o Haiti. Danilo na lateral direita – saiu Ibañez – e Matheus Cunha no ataque – saiu Igor Thiago.
Os primeiros 20 minutos foram de muita iniciativa do Brasil, mas pouca inspiração. A Seleção finalizara apenas duas vezes – as duas com Vini sendo bloqueado e sem perigo. Mas Cunha abriu o placar depois de começar tudo numa roubada de bola. O lance teve bela participação em passe de Bruno Guimarães e jogada com Vini Jr.
O gol aliviou a Seleção. Raphinha ainda perdeu boa chance antes de Cunha fazer o segundo dele. Foi em mais uma roubada de bola, desta vez de Paquetá, que desarmou Casimir e passou para Vini. Ele deu ótima bola para o camisa 9 fuzilar: 2 a 0.
Nos acréscimos, Paquetá fintou no meio e lançou para Vini. O camisa 7 do Brasil anotou o segundo dele na Copa, o terceiro do Brasil contra o Haiti.
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Três gols e três pontos
O Brasil venceu a primeira na Copa do Mundo. Não foi contra um grande adversário nem depois de grande exibição. Mas o primeiro tempo deu para o gasto, ainda mais contra o frágil Haiti.
A noite foi de uma das novidades que não era tão novidade assim. Matheus Cunha recuperou a posição de titular e marcou duas vezes. Vini Jr., novamente um dos melhores do time, fechou o placar de 3 a 0 na segunda rodada da Copa, no estádio da Filadélfia.
Diante da lotação máxima – 68.324 pessoas -, o resultado foi construído com luta e na pressão alta, um dos caminhos do gol neste Mundial de 2026.
Com informações: Panorama do MS