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22/06/2026
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    Com gols de Mateus Cunha e Vini Jr, Brasil vence o Haiti e vira líder do grupo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    • Primeiro tempo

      Incomodado com o futebol e com o resultado da estreia, Ancelotti fez duas mudanças em relação ao empate contra Marrocos para o jogo contra o Haiti. Danilo na lateral direita – saiu Ibañez – e Matheus Cunha no ataque – saiu Igor Thiago.

      Os primeiros 20 minutos foram de muita iniciativa do Brasil, mas pouca inspiração. A Seleção finalizara apenas duas vezes – as duas com Vini sendo bloqueado e sem perigo. Mas Cunha abriu o placar depois de começar tudo numa roubada de bola. O lance teve bela participação em passe de Bruno Guimarães e jogada com Vini Jr.

      O gol aliviou a Seleção. Raphinha ainda perdeu boa chance antes de Cunha fazer o segundo dele. Foi em mais uma roubada de bola, desta vez de Paquetá, que desarmou Casimir e passou para Vini. Ele deu ótima bola para o camisa 9 fuzilar: 2 a 0.

      Nos acréscimos, Paquetá fintou no meio e lançou para Vini. O camisa 7 do Brasil anotou o segundo dele na Copa, o terceiro do Brasil contra o Haiti.

      Primeiro tempo

      Brasil x Haiti - Melhores Momentos do 1º Tempo

      Brasil x Haiti – Melhores Momentos do 1º Tempo

      Incomodado com o futebol e com o resultado da estreia, Ancelotti fez duas mudanças em relação ao empate contra Marrocos para o jogo contra o Haiti. Danilo na lateral direita – saiu Ibañez – e Matheus Cunha no ataque – saiu Igor Thiago.

      Os primeiros 20 minutos foram de muita iniciativa do Brasil, mas pouca inspiração. A Seleção finalizara apenas duas vezes – as duas com Vini sendo bloqueado e sem perigo. Mas Cunha abriu o placar depois de começar tudo numa roubada de bola. O lance teve bela participação em passe de Bruno Guimarães e jogada com Vini Jr.

      O gol aliviou a Seleção. Raphinha ainda perdeu boa chance antes de Cunha fazer o segundo dele. Foi em mais uma roubada de bola, desta vez de Paquetá, que desarmou Casimir e passou para Vini. Ele deu ótima bola para o camisa 9 fuzilar: 2 a 0.

      Nos acréscimos, Paquetá fintou no meio e lançou para Vini. O camisa 7 do Brasil anotou o segundo dele na Copa, o terceiro do Brasil contra o Haiti.

    • Três gols e três pontos

      Brasil 3 x 0 Haiti | Melhores momentos | 2ª rodada | Copa do Mundo 2026

      Brasil 3 x 0 Haiti | Melhores momentos | 2ª rodada | Copa do Mundo 2026

      O Brasil venceu a primeira na Copa do Mundo. Não foi contra um grande adversário nem depois de grande exibição. Mas o primeiro tempo deu para o gasto, ainda mais contra o frágil Haiti.

      A noite foi de uma das novidades que não era tão novidade assim. Matheus Cunha recuperou a posição de titular e marcou duas vezes. Vini Jr., novamente um dos melhores do time, fechou o placar de 3 a 0 na segunda rodada da Copa, no estádio da Filadélfia.

      Diante da lotação máxima – 68.324 pessoas -, o resultado foi construído com luta e na pressão alta, um dos caminhos do gol neste Mundial de 2026.

      Com informações: Panorama do MS

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