Com gols de Mateus Cunha e Vini Jr, Brasil vence o Haiti e vira líder do grupo

Incomodado com o futebol e com o resultado da estreia, Ancelotti fez duas mudanças em relação ao empate contra Marrocos para o jogo contra o Haiti. Danilo na lateral direita – saiu Ibañez – e Matheus Cunha no ataque – saiu Igor Thiago.

Os primeiros 20 minutos foram de muita iniciativa do Brasil, mas pouca inspiração. A Seleção finalizara apenas duas vezes – as duas com Vini sendo bloqueado e sem perigo. Mas Cunha abriu o placar depois de começar tudo numa roubada de bola. O lance teve bela participação em passe de Bruno Guimarães e jogada com Vini Jr.

O gol aliviou a Seleção. Raphinha ainda perdeu boa chance antes de Cunha fazer o segundo dele. Foi em mais uma roubada de bola, desta vez de Paquetá, que desarmou Casimir e passou para Vini. Ele deu ótima bola para o camisa 9 fuzilar: 2 a 0.

Nos acréscimos, Paquetá fintou no meio e lançou para Vini. O camisa 7 do Brasil anotou o segundo dele na Copa, o terceiro do Brasil contra o Haiti.