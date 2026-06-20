Alerta falso com termo incomum assusta moradores e expõe invasão ao sistema da Defesa Civil

Um alerta enviado para celulares em diversas regiões do país durante a madrugada deste sábado (20) assustou moradores e mobilizou órgãos de monitoramento. A mensagem, classificada como Alerta Extremo, foi disparada sem autorização pela plataforma da Defesa Civil Nacional.

Segundo nota oficial, o sistema foi retirado do ar por volta da 1h30 após a identificação da invasão. A suspeita é de um ataque hacker. A Defesa Civil Nacional informou que a Polícia Federal será acionada para investigar o caso e que a plataforma só voltará a funcionar após o restabelecimento das condições de segurança.

A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra “misantropia” — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas.

O que chamou a atenção foi a presença da palavra “misantropia” no alerta. O termo significa aversão, desprezo ou desconfiança em relação à humanidade e aos seres humanos. A palavra tem origem no grego e está associada a sentimentos de rejeição ou ódio à humanidade.

A Defesa Civil do Paraná informou que a mensagem não foi emitida pelo órgão estadual e que o caso foi comunicado à Defesa Civil Nacional e à Anatel. O Simepar também esclareceu que o alerta não teve origem no Paraná e reforçou que não havia previsão de evento severo para Curitiba no momento do disparo.

A orientação é para que a população desconsidere a mensagem recebida durante a madrugada. O caso segue sob apuração.

Com informações: Ponto da Notícia