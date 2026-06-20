Motocicleta é furtada no pátio de residência em Guaíra

Uma motocicleta foi furtada de uma residência em Guaíra entre a noite de quinta-feira (18) e a manhã de sexta-feira (19). A vítima procurou a sede da 4ª Companhia da Polícia Militar por volta das 9h para registrar a ocorrência.

Segundo o relato, a motocicleta havia sido utilizada até por volta das 20h e permaneceu estacionada dentro do quintal da residência. Ao acordar na manhã seguinte, a proprietária percebeu que o veículo havia sido levado.

A vítima informou que existem duas residências no mesmo terreno e que foram encontrados rastros indicando que a motocicleta teria sido empurrada em direção aos fundos do lote. O local faz divisa com uma área de mata e não possui cercamento.

A Polícia Militar realizou as orientações necessárias à vítima e confeccionou o boletim de ocorrência, que foi encaminhado à 13ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra para investigação.

Com informações: Ponto da Notícia