segunda-feira,
22/06/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesMotocicleta é furtada no pátio de residência em Guaíra
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíraPolicial

    Motocicleta é furtada no pátio de residência em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Uma motocicleta foi furtada de uma residência em Guaíra entre a noite de quinta-feira (18) e a manhã de sexta-feira (19). A vítima procurou a sede da 4ª Companhia da Polícia Militar por volta das 9h para registrar a ocorrência.
    Segundo o relato, a motocicleta havia sido utilizada até por volta das 20h e permaneceu estacionada dentro do quintal da residência. Ao acordar na manhã seguinte, a proprietária percebeu que o veículo havia sido levado.
    A vítima informou que existem duas residências no mesmo terreno e que foram encontrados rastros indicando que a motocicleta teria sido empurrada em direção aos fundos do lote. O local faz divisa com uma área de mata e não possui cercamento.
    A Polícia Militar realizou as orientações necessárias à vítima e confeccionou o boletim de ocorrência, que foi encaminhado à 13ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra para investigação.
    Com informações: Ponto da Notícia
    Artigo anterior
    Mata-mata da Copa do Mundo: entenda como funciona a próxima fase do mundial
    Próximo artigo
    Alerta falso com termo incomum assusta moradores e expõe invasão ao sistema da Defesa Civil

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: