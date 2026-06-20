Polícia Federal de Guaíra incinera mais de 10 toneladas de drogas

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (18), em Guaíra, a terceira ação de incineração de drogas de 2026. Durante o procedimento, mais de 10 toneladas de entorpecentes apreendidos em operações policiais foram destruídas. Com isso, o volume de drogas incineradas neste ano já ultrapassa 30 toneladas.

Os entorpecentes são resultado de apreensões realizadas em ações conjuntas de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira. As operações envolveram diversas forças de segurança, entre elas o Exército Brasileiro, o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), o Grupamento de Operações Aéreas (GOA), o Grupo TIGRE da Polícia Civil do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a própria Polícia Federal, por meio de suas equipes e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM).

Segundo a Polícia Federal, a integração entre os órgãos de segurança tem sido fundamental para ampliar o combate ao tráfico de drogas e enfraquecer a atuação de organizações criminosas que utilizam a faixa de fronteira para o transporte de entorpecentes.

A corporação destacou ainda que seguirá atuando em conjunto com as demais forças de segurança para combater o crime organizado e retirar drogas de circulação, contribuindo para a segurança da população da região.

Com informações: Ponto da Notícia