Com gasolina a R$ 5,19, etanol se torna mais competitivo

A gasolina segue numa espiral de redução nos preços em Campo Grande: com média de R$ 5,51 no começo do mês, estavam em R$ 5,13 na semana passada. Na quarta-feira (26), ronda do Jornal Midiamax encontrou o combustível a R$ 4,99 (mais barato) e R$ 5,19 (mais caro).

Com esse valor e com os preços do etanol praticados na cidade, o álcool se tornou competitivo em diversos postos de combustíveis na capital sul-mato-grossense. Vale lembrar que o etanol só vale a pena quando custar até 70% do valor da gasolina.

A grosso modo é possível descobrir se o etanol compensa mais dividindo o valor do litro pelo preço do litro da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7 (ou seja, 70%) é porque é melhor abastecer com o álcool naquele estabelecimento.

Onde abastecer?

A gasolina no Posto Ipiranga da Avenida Afonso Pena custava R$ 5,09, enquanto o etanol R$ 3,49. Então, pelo cálculo o resultado é R$ 0,68, ou seja, o preço do álcool é competitivo. Por isso, é aconselhável abastecer com etanol.

Já no Posto Taurus, na Rua 26 de Agosto, a situação é diferente. O litro da gasolina é vendido a R$ 5,19 e o do etanol a R$ 3,69. Então, com resultado de 0,71, o álcool não compensa mais neste local.

Vale ressaltar que o cálculo é com base apenas no preço e não leva em conta km rodados ou efeitos nos veículos. Os dois combustíveis têm efeitos diferentes de performance no motor dos veículos.

Ainda com base na ronda feita pela reportagem, o etanol está compensando mais em Campo Grande. Por isso, é importante pesquisar antes de abastecer e procurar os menores preços para não pesar no bolso.