VEREADORA LÍGIA BORGES – AMAMBAI

Emendas Aditivas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024

Durante sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Amambai, a vereadora Lígia Borges apresentou e obteve a aprovação de importantes emendas aditivas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024. As emendas visam fortalecer áreas essenciais do município, com foco na saúde e segurança pública.

Na Secretaria de Saúde, a emenda proposta pela vereadora tem como objetivo garantir o amparo e proteção dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O TEA é um conjunto de desordens neurológicas que afetam o desenvolvimento da comunicação e interação social, sendo essencial proporcionar políticas públicas efetivas que amparem e promovam a inclusão dessas pessoas na sociedade. Já na Secretaria de Gestão, a emenda apresentada pela vereadora Lígia Borges prevê a criação de uma Delegacia Regional da Polícia Civil. Essa medida busca reforçar a segurança pública na região e otimizar a atuação da polícia no combate à criminalidade, contribuindo para uma maior sensação de segurança entre os cidadãos.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) é uma importante ferramenta de planejamento financeiro do poder público. Ela estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o próximo ano, orientando a elaboração do orçamento anual. A LOA também define os recursos a serem destinados a cada área, permitindo que os órgãos e secretarias municipais possam executar suas atividades de forma alinhada às necessidades da comunidade.

Satisfeita com a aprovação das emendas, a vereadora Lígia Borges destacou a importância dessas medidas para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Em sua fala, ressaltou: “As emendas aditivas aprovadas na LDO representam um passo significativo para a construção de uma cidade mais inclusiva e segura. Estou comprometida em lutar pelas necessidades da nossa comunidade, buscando sempre o bem-estar e a igualdade para todos os cidadãos.”

Com a implementação dessas emendas aditivas, espera-se que a cidade avance em direção a um futuro mais promissor, onde os direitos das pessoas com TEA sejam respeitados e protegidos, e a segurança pública seja fortalecida para o benefício de todos os moradores.

Fonte: Assessoria vereadora Lígia Borges