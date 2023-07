GOVERNADOR RIEDEL TERÁ ENCONTRO COM DIRETOR-GERAL DA ITAIPU

É a primeira viagem do governador a Foz e também o primeiro encontro com Enio Verri

O governador Eduardo Riedel viajou para Foz do Iguaçu (PR), onde se encontra com o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, no Centro Executivo da Itaipu Binacional. Essa é a primeira viagem do governador para Foz do Iguaçu e também o primeiro encontro com o diretor que foi nomeado em março deste ano.

O economista paranaense Enio Verri foi nomeado como diretor-geral brasileiro de Itaipu, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira.

A Itaipu Binacional é a terceira maior usina hidrelétrica do mundo e funciona em cooperação entre Brasil e Paraguai. A usina possui 20 unidades geradoras e, em dias de chuvas em níveis normais, a produção pode chegar a 100 bilhões de quilowatts por hora.

Na próxima semana, o governador viaja para o Chile, onde vai visitar a empresa Arauco, companhia florestal que produz e gerencia recursos florestais renováveis.