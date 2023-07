O teste de 3 questões e apenas 17% atingem a pontuação máxima

O teste de QI em miniatura pode ser um verdadeiro desafio para os neurônios? Fazer um teste de QI não precisa ser um processo demorado e árduo que te lembra daquelas provas finais de três horas da escola. Não quando Shane Frederick, um astuto professor do MIT, criou um teste de inteligência curto com apenas três perguntas. Sim, você ouviu direito! Três. Nem mais, nem menos.

Aqui está a grande surpresa: essas perguntas são super ardilosas. À primeira vista, podem parecer moleza, mas tem um porém. Cada questão tem uma armadilha sutil pronta para te fazer tropeçar, exigindo total atenção e manobras inteligentes para enganá-la.

O teste de QI de Frederick foi lançado a 3.000 almas desavisadas há alguns anos, e apenas um pouco mais de um em cada seis, apenas 17%, conseguiram acertar todas as três perguntas. Isso nos diz uma coisa: mesmo o menor teste de inteligência do mundo não é um passeio no parque.

As 3 perguntas do teste de QI mais curto do mundo

Está se sentindo corajoso o suficiente para tentar? Aqui estão as perguntas:

Um taco de beisebol e uma bola custam 1,1 reais. O taco custa 1 real a mais que a bola. Quanto custa a bola? Se 5 máquinas levam 5 minutos para produzir 5 itens, quanto tempo 100 máquinas levariam para produzir 100 itens? Em um lago, há uma vitória-régia que dobra de tamanho todos os dias. Se leva 48 dias para cobrir toda a superfície do lago, quanto tempo levaria para cobrir metade do lago?

Antes de tirar conclusões precipitadas, lembre-se de que as primeiras respostas que surgem – 10 centavos, 100 minutos, 24 dias – são apenas as armadilhas que mencionamos. Elas são como uma miragem no deserto, tentadoras, mas falsas.

E agora, o momento da verdade. Aqui estão as respostas corretas:

A bola custa 0,05 centavos. Se o taco custa 1 real a mais que a bola, então o taco deve custar 1,05 reais, e a bola 0,05 centavos. As 100 máquinas também levariam 5 minutos para produzir 100 itens. Cada máquina produz um item no mesmo intervalo de tempo, então mesmo com 100 máquinas, todas estariam prontas em 5 minutos. Levaria 47 dias para a vitória-régia cobrir metade do lago. Se a planta dobra de tamanho a cada dia, então no dia anterior a cobrir todo o lago, ela teria coberto metade do lago.

Isso não faz você reconsiderar o que parecia simples? A chave para se sair bem neste teste de QI está nos detalhes – em análises cuidadosas e pensamento fora da caixa. O fato intrigante de que apenas 17% das pessoas passaram no menor teste de QI do mundo destaca a importância das habilidades de raciocínio e resolução de problemas na avaliação da inteligência.