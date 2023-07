FILHO DE EX-GOVERNADOR E ADVOGADO DE MS NA MIRA DOS NAME

Haverá redução no número de vereadores nas eleições de 2024

Câmaras devem diminuir em 140 cidades em decorrência do Censo. No sentido oposto, os dados do recente Censo possibilitam o aumento facultativo do número de vereadores em mais 198 cidades brasileiras. É o caso de Extremoz (RN), cuja população subiu de 24,5 mil na década passada para 61,6 mil.

O número de vereadores nas Câmaras Municipais de algumas cidades do Brasil precisará diminuir em consequência do Censo 2022. A medida passará a valer na eleição do ano que vem.

De acordo com o levantamento feito pela Folha de S.Paulo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cidades como Recife (PE) e Porto Alegre (RS) vão precisar diminuir o número de edis nas Câmaras.

A expansão dos plenários deve ocorrer em 198 cidades. Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Cuiabá (MT) e Florianópolis (SC) estão entre as localidades que vão aumentar a quantidade de vagas.