Se você está entre os 53,7 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul que receberem a restituição do Imposto de Renda no 1º lote, pago na última quarta-feira (31), já sabe qual o destino vai dar ao dinheiro?

Ao todo, segundo a Receita Federal, R$ 100.149.653,85 foram pagos em restituições no Estado. Esse valor dá, em média, R$ 1,8 mil por contribuinte sul-mato-grossense. Entretanto, os valores pagos variam de cidadão para cidadão.

Ou seja, há contribuintes afortunados que vão receber até R$ 1 mil e outros terão retorno de R$ 100 ou até menos. Mas, com esse dinheiro extra, fica uma dúvida:

Pagar as dívidas ou investir?

A educadora financeira, Aline Soaper ressalta que o nível de endividamento e inadimplência dos brasileiros é alto, e quem tiver dívidas, deve usar esse dinheiro para saná-las.

“Em março e abril, 78,3% dos brasileiros estavam endividados, e 29,4% estavam inadimplentes. A população está enfrentando dificuldade de sair da inadimplência em função dos juros elevados, que pioram as despesas financeiras”, comenta Soaper.

No ano passado, um levantamento revelou que 2 em cada 3 brasileiros iriam usar o dinheiro da restituição de 2022, para quitar dívidas. Os dados da fintech de recuperação de crédito Acordo Certo, mostraram que pagar as contas da casa era prioridade para 31% dos entrevistados, e aplicar em investimentos, era a alternativa para 19% dos que receberam restituição.