Ministério exonera superintendente de agricultura e nomeia novo para cargo em MS

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a exoneração do superintendente de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul da Secretaria-Executiva. Um novo nome foi nomeado para o cargo.

Conforme portaria publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta segunda-feira (29), Celso de Souza Martins foi exonerado do cargo e em seu lugar, nomeado José Antônio Roldão, código CCE 1.13, segundo outra portaria.

De acordo com a tabela de cargos comissionados do Governo Federal o salário para um servidor nomeado com o seguinte código é de R$ 11.306,90. As publicações são assinadas pelo secretário-executivo do MAPA, Irajá Lacerda.